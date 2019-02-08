Камилова возмутили рассуждения о возможности нападения талибов на страны ЦА

Министр иностранных дел Узбекистана считает, что если талибы будут участвовать в управлении Афганистаном, им будет выгодно поддерживать дружеские отношения с соседними государствами.

ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Рассуждения о том, что представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в ряде стран) намерены атаковать страны Центральной Азии возмутили министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

"Эти рассуждения о том, что этим атакам ("Талибана" - ред.) будут подвержены республики Центральной Азии, вызывают не просто несогласие, а возмущение", — сказал Камилов журналистам на брифинге в МИД.

Он обратил внимание на то, что в СМИ других государств звучит информация о том, что Центральная Азия в ближайшее время будет подвержена серьезным атакам со стороны талибов, сообщает РИА Новости.

"Все это происходит в разрезе соперничества больших государств, когда утверждается: завтра ситуация в Центральной Азии взорвется. Это я слышу уже 25 лет, — талибы пойдут фронтально на Центральную Азию, на севере скопились войска и так далее. При этом каждый преследует свои цели", - заявил Камилов.

По его мнению, если талибы будут участвовать в управлении Афганистаном, они могут принять Узбекистан как самую близкую страну, поскольку им нужна будет поддержка соседей, в том числе и в международной торговле.

По словам главы МИД Узбекистана, ситуация в Афганистане остается неурегулированной, и у каждой крупной державы есть своя концепция освоения центральноазиатского региона.

"Мы хотим, чтобы регион был регионом мира, стабильности, содружества, процветания, но не хотели бы, чтобы в нем столкнулись интересы жестких игроков", - добавил Камилов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.