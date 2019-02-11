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Баходыр Курбанов

Кто стал новым главой Минобороны Узбекистана

Рамиз Бахтияров
Политика
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Президент Узбекистана подписал указ о назначении нового министра обороны республики.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил министром обороны страны Баходыра Курбанова, сообщили Sputnik в Минобороны.

"Баходыр Курбанов назначен министром обороны Узбекистана. Соответствующий указ подписан президентом страны", - сказал собеседник агентства.

Курбанов с февраля 2018 года командовал Ташкентским военным округом.

Ранее сообщалось, что Абдусалом Азизов, возглавлявший Министерство обороны страны с сентября 2017 года, указом президента был назначен председателем Службы государственной безопасности (СГБ). Ихтиер Абдуллаев, занимавший этот пост с конца января 2018 года, освобожден от должности по состоянию здоровья.




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