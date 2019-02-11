Кто стал новым главой Минобороны Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил министром обороны страны Баходыра Курбанова, сообщили Sputnik в Минобороны.
"Баходыр Курбанов назначен министром обороны Узбекистана. Соответствующий указ подписан президентом страны", - сказал собеседник агентства.
Курбанов с февраля 2018 года командовал Ташкентским военным округом.
Ранее сообщалось, что Абдусалом Азизов, возглавлявший Министерство обороны страны с сентября 2017 года, указом президента был назначен председателем Службы государственной безопасности (СГБ). Ихтиер Абдуллаев, занимавший этот пост с конца января 2018 года, освобожден от должности по состоянию здоровья.