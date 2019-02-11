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Еще один гражданин Кореи занял высокую должность в Узбекистане

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (290)
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Ранее Донгвук Ли работал замминистра по демографической политике Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Корея.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. На должность заместителя министра здравоохранения Узбекистана и советника заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития назначен гражданин Кореи Донгвук Ли.

Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Донгвук Ли является ответственным за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ в сфере здравоохранения", - указывает ведомство.

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© UzNews.uz
Гражданин Кореи назначен на высокую должность в Узбекистане

В частности, на него возложены такие задачи, как комплексное правовое регулирование сферы здравоохранения с имплементацией международных стандартов и рекомендаций ВОЗ, совершенствование системы финансирования и организации здравоохранения, внедрение обязательного медицинского страхования.

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Он займется распространением лучших практик применения государственно-частного партнерства и медицинского туризма, созданием благоприятных условий и улучшением конкурентной среды для широкого привлечения инвестиций в сферу, внедрением систем "электронного здравоохранения".

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До этого назначения господин Донгвук Ли занимал должность заместителя министра по демографической политике Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Корея.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (290)
Теги:
назначение, Южная Корея, Узбекистан



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