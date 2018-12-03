Южная Корея поможет Узбекистану внедрить систему медицинского страхования

По словам заместителя премьера Узбекистана Азиза Абдухакимова, система обязательного медицинского страхования появится в Узбекистане в ближайшие 10-15 лет.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана договорилось о сотрудничестве с Национальной службой медицинского страхования Южной Кореи.

Накануне стороны провели встречу, пишет "Даракчи". Как отметил глава Минздрава Алишер Шадманов, с 2021 года в республике поэтапно будет внедряться система медицинского страхования.

Ранее Узбекистан также изучал опыт Турции в этой области.

В сентябре заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что внедрение системы обязательного медицинского страхования - вопрос не только здравоохранения, но и экономики.

"У нас люди не привыкли понемногу платить. Многие думают, что если человек сейчас здоров, то может и потом не будет болеть. Но есть статистика, кто-то сталкивается с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Иногда лечение требует больших денег. Без перехода к этой системе мы не сможем выполнить задачи президента", - подчеркнул Абдухакимов.

По словам заместителя премьера, система обязательного медицинского страхования появится в Узбекистане в ближайшие 10-15 лет.