Замглавы ВТО посетит Узбекистан – почему визит Вулфа важен для республики

Согласно Стратегии действий Узбекистана на 2017-2021 годы, переговоры с ВТО будут возобновлены, это одно из ключевых направлений развития экономики.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Алан Вулф посетит Узбекистан 19-20 февраля для участия в международной конференции по Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, Алан Вулф выступит на конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности", которая состоится в Ташкенте.

"Данный визит приобретает особую актуальность в контексте активизации процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе указали, что секретариат ВТО окажет необходимое техническое содействие Узбекистану в подготовке национальных кадров, вовлеченных в процесс вступления республики в организацию.

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Кроме того, в Ташкенте и Женеве совместно с иностранными партнерами будет проведен ряд мероприятий, направленных на повышение квалификации и применение передового международного опыта в сфере внутренней и внешней торговли. Представители Узбекистана будут приглашены на тематические мероприятия, включая конференции, «круглые столы», тренинги и семинары, организуемые по линии ВТО.

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