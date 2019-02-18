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Новый президент Национального олимпийского комитета Алишер Султанов

Алишеру Султанову добавили обязанностей

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Политика
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Алишер Султанов возглавляет Министерство энергетики, создаваемое в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Постановлением правительства на Алишера Султанова возлагается исполнение обязанностей советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Султанов сейчас также возглавляет Министерство энергетики, создаваемое по решению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. На новое министерство будет возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики.

Ранее Султанов занимал должность вице-премьера, председателя АО "Узбекнефтегаз", в сентябре 2018 года он был освобожден от должности главы холдинга.

Напомним, в этом году Шавкат Мирзиёев подписал постановление об изменении структуры правительства. В частности, число вице-премьеров в правительстве Узбекистана сокращено с восьми до пяти, у премьер-министра появятся два советника.




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