Алишеру Султанову добавили обязанностей

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Постановлением правительства на Алишера Султанова возлагается исполнение обязанностей советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Султанов сейчас также возглавляет Министерство энергетики, создаваемое по решению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. На новое министерство будет возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики.

Ранее Султанов занимал должность вице-премьера, председателя АО "Узбекнефтегаз", в сентябре 2018 года он был освобожден от должности главы холдинга.

Напомним, в этом году Шавкат Мирзиёев подписал постановление об изменении структуры правительства. В частности, число вице-премьеров в правительстве Узбекистана сокращено с восьми до пяти, у премьер-министра появятся два советника.