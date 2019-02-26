В "Узбекистон почтаси" - новые назначения

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В исполнительном аппарате АО "Узбекистон почтаси" произведены новые назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рустам Дадамухамедов назначен временно исполняющим обязанности директора по финансам АО "Узбекистон почтаси". До этого он работал начальником управления экономики и тарифов в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Отабой Рахимов назначен временно исполняющим обязанности директора по производству "Узбекистон почтаси".
Бахтиёр Хашимов назначен временно исполняющим обязанности директора по безопасности.
Ранее стало известно, что в Самаркандской области прокуратура задержала с поличным директора регионального филиала акционерного общества "Узбекистон почтаси" в момент получения взятки. Прокуратура возбудила уголовное дело. Чиновника заключили под стражу.