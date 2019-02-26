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В "Узбекистон почтаси" - новые назначения

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (293)
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Назначены новый директор по финансам, директор по производству, а также директор по безопасности.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В исполнительном аппарате АО "Узбекистон почтаси" произведены новые назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рустам Дадамухамедов назначен временно исполняющим обязанности директора по финансам АО "Узбекистон почтаси". До этого он работал начальником управления экономики и тарифов в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Мужчина в наручниках
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Отабой Рахимов назначен временно исполняющим обязанности директора по производству "Узбекистон почтаси".

Бахтиёр Хашимов назначен временно исполняющим обязанности директора по безопасности.

Ранее стало известно, что в Самаркандской области прокуратура задержала с поличным директора регионального филиала акционерного общества "Узбекистон почтаси" в момент получения взятки. Прокуратура возбудила уголовное дело. Чиновника заключили под стражу.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (293)



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