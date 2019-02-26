Узбекистан и США обсудили вовлечение в региональные проекты Афганистана

И.о.помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прибыла в Узбекистан для участия в очередном раунде узбекско-американских политических консультаций.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане c и.о.помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает пресс-служба.

Уэллс прибыла в Узбекистан для участия в очередном раунде узбекско-американских политических консультаций.

Участники встречи отметили важность эффективного задействования механизма политических консультаций для рассмотрения актуальных вопросов и перспектив углубления двустороннего взаимодействия.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования ситуации в Афганистане, активного вовлечения этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество", - отметили в пресс-службе.

Американский дипломат выразила удовлетворение итогами седьмого раунда политических консультаций, прошедших сегодня в столице Узбекистана.

Она высоко оценила осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на модернизацию экономики, развитие гражданского общества и совершенствование государственного управления.

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Уэллс также подтвердила твердую приверженность США дальнейшему углублению и расширению многопланового партнерства между двумя странами, добавили в пресс-службе Мирзиёева.