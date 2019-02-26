22:09 26 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Города мира. Вашингтон

Узбекистан и США обсудили вовлечение в региональные проекты Афганистана

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
Получить короткую ссылку
9 0 0

И.о.помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прибыла в Узбекистан для участия в очередном раунде узбекско-американских политических консультаций.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию в Афганистане c и.о.помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает пресс-служба.

Уэллс прибыла в Узбекистан для участия в очередном раунде узбекско-американских политических консультаций.

Участники встречи отметили важность эффективного задействования механизма политических консультаций для рассмотрения актуальных вопросов и перспектив углубления двустороннего взаимодействия.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования ситуации в Афганистане, активного вовлечения этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество", - отметили в пресс-службе.

Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане Исматулла Иргашев
Международный пресс-клуб
Решимость без политической подоплеки: Иргашев об афгано-узбекских проектах
Американский дипломат выразила удовлетворение итогами седьмого раунда политических консультаций, прошедших сегодня в столице Узбекистана.

Она высоко оценила осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на модернизацию экономики, развитие гражданского общества и совершенствование государственного управления.

Уже не внутреннее дело: кого надо звать на переговоры по Афганистану >>>

Уэллс также подтвердила твердую приверженность США дальнейшему углублению и расширению многопланового партнерства между двумя странами, добавили в пресс-службе Мирзиёева.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Афганистан, США, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

"Оскар-2019": лучшие моменты церемонии
Калифорнийцы в Узбекистане: блогеры переели плова - незабываемое видео
Калифорнийцы в Узбекистане: блогеры переели плова - незабываемое видео
Статуэтка киноакадемии ОСКАР
Заветная статуэтка: за что вручают "Оскар"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054