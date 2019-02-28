19:46 28 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
В ходе поездки в Наманганскую область президентский кортеж незапланированно остановился рядом с дехканским рынком Туракурганского района

Наманганцы в восторге: Мирзиёев остановил кортеж и вышел к народу

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (52)
27430

В социальных сетях распространились многочисленные видео, на которых видно, как бурно приветствуют президента Узбекистана Шавката Мирзиёева жители Намангана.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В ходе визита в Наманганскую область Шавката Мирзиёева президентский кортеж незапланированно остановился рядом с дехканским рынком Туракурганского района, чтобы глава государства вышел пообщаться с жителями города, сообщает пресс-служба.

Глава республики рассказал наманганцам о начатых масштабных проектах по привлечению значительных инвестиций в каждый район Наманганской области, строительству новых предприятий, санаториев, школ, созданию рабочих мест.

В социальных сетях распространились многочисленные видео, на которых видно, как бурно приветствуют кортеж президента жители города.

Близость к жителям республики стала неотъемлемой частью имиджа Шавката Мирзиёева. Такая же незапланированная встреча с народом состоялась в Туракурганском районе и в 2017 году.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (52)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни
Милота зашкаливает: десятки ретриверов ласкают одного кота - видео
Милота зашкаливает: десятки ретриверов затискали одного кота - видео
Как провести бюджетную свадьбу в Узбекистане
Как организовать самую бюджетную свадьбу в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054