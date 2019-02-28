Наманганцы в восторге: Мирзиёев остановил кортеж и вышел к народу

В социальных сетях распространились многочисленные видео, на которых видно, как бурно приветствуют президента Узбекистана Шавката Мирзиёева жители Намангана.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В ходе визита в Наманганскую область Шавката Мирзиёева президентский кортеж незапланированно остановился рядом с дехканским рынком Туракурганского района, чтобы глава государства вышел пообщаться с жителями города, сообщает пресс-служба.

Глава республики рассказал наманганцам о начатых масштабных проектах по привлечению значительных инвестиций в каждый район Наманганской области, строительству новых предприятий, санаториев, школ, созданию рабочих мест.

В социальных сетях распространились многочисленные видео, на которых видно, как бурно приветствуют кортеж президента жители города.

Близость к жителям республики стала неотъемлемой частью имиджа Шавката Мирзиёева. Такая же незапланированная встреча с народом состоялась в Туракурганском районе и в 2017 году.