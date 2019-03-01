Больницы, библиобусы, дома: Мирзиёев проверил социальные объекты Намангана

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёву во время поездки по Наманганской области показали современный медицинский центр, автобус-библиотеку и новые жилые дома.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поездки в Наманганскую область посетил важные социальные объекты, сообщает пресс-служба.

Глава государства заехал в частный диагностический центр ANAMED, специализирующийся на нейрохирургии, неврологии, кардиологии, урологии. В нем трудятся более 30 человек. С введением в строй стационара и отделения физиотерапии в этом месяцев будет создано еще 50 с лишним рабочих мест.

"Лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее, такие современные диагностические центры имеют важное значение для раннего выявления заболеваний и постановки точного диагноза", - заметил Мирзиёев.

Ему презентовали концепцию по модернизации информационно-библиотечного центра Наманганской области и повышению читательской культуры, разработанную Агентством информации и массовых коммуникаций при администрации президента. Согласно ей в 50 махаллях области должны появиться библиотеки, а также 12 современных мобильных книжных магазинов, 4 "библиобуса", курсирующие по региону.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкату Мирзиёеву в Наманганской области показали автобус-библиотеку

Президент поручил облегчить доступ населения к книжной продукции, изданию произведений выдающихся ученых и литераторов из Намангана.

Президент ознакомился с многоквартирными домами, строящимися в махалле "Юксалиш" города Намангана, а также с проектами по развитию этой территории. До конца этого года будет возведено еще 14 домов, общее количество квартир достигнет 1 176. Наряду с этим будет создана необходимая инфраструктура с благоустройством прилегающей территории.

Мирзиёев отметил, что наряду с качественным строительством домов необходимо повысить уровень их обслуживания. Рядом с махаллей намечено организовать малую промышленную зону площадью 80 гектаров, где планируется создать свыше 7 тысяч рабочих мест.

Здесь же совместно с представителями Южной Кореи будет построен автомобильный завод Hyundai. За счет этого вырастет производственный потенциал территории, махалля превратится в высокотехнологичный городок. Жители получат работу в малой промышленной зоне.

Президент ознакомился также со строительством парка "Афсоналар водийси" ("Долина легенд") в центре города. Этот парк, который должен превратиться в визитную карточку области.