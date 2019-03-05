Прокурором Наманганской области стал экс-заместитель генпрокурора республики

Ранее он занимал различные должности в прокуратуре Навоийской области и Каракалпакстана. Некоторое время занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Прокурором Наманганской области стал Рахматов Рашид Насруллоевич.

Соответствующий приказ о назначении подписал 4 марта генеральный прокурор республики, говорится в Telegram-канале ведомства. Данное решение было принято после визита президента Шавката Мирзиёева в область.

Рашид Рахматов родился в 1978 году. В 2004 году окончил Ташкентский государственный юридический институт.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году в прокуратуре города Навои, занимал различные должности в органах прокуратуры Навоийской области.

С 2009 года работал прокурором, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры, прокурором города Бухары, прокурором Республики Каракалпакстан.

С ноября 2018 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального прокурора Республики Узбекистан.