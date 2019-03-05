ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Узбекистан ратифицировал международные конвенции, сообщается в канале Министерства юстиции в Telegram.
Принят закон "О ратификации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств–участников Содружества Независимых Государств".
Конвенция была подписана 26 мая 1995 года в Минске.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также подписал закон "О ратификации Конвенции Международной организации труда №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм".
Конвенция была подписана 21 июня 1976 года в Женеве.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения с правительством России об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.