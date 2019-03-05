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Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров

Узбекистан ратифицировал международные конвенции

Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Конвенции касаются участия в Межпарламентской ассамблее СНГ и содействия применению международных трудовых норм.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Узбекистан ратифицировал международные конвенции, сообщается в канале Министерства юстиции в Telegram.

Принят закон "О ратификации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств–участников Содружества Независимых Государств".

Конвенция была подписана 26 мая 1995 года в Минске.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также подписал закон "О ратификации Конвенции Международной организации труда №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм".

Конвенция была подписана 21 июня 1976 года в Женеве.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения с правительством России об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.




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