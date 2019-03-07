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Президент Республики Узбекистан принял министра экономического развития Российской Федерации

Максим Орешкин высоко оценил масштабные реформы в Узбекистане

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта принял сопредседателя узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым высоко оценил проводимые в республике масштабные реформы.

Как отметили в пресс-службе главы государства, сотрудничество между странами в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах вышло на беспрецедентный уровень. Это произошло благодаря регулярным контактам на высшем уровне и доверительному диалогу между президентами, развитию взаимодействия между ведомствами, регионами и деловыми кругами.

"По итогам 2018 года рост взаимной торговли превысил 20 процентов и достиг почти 6 миллиардов долларов. Реализуются крупные инвестиционные проекты с участием ведущих российских компаний и банков, в том числе в энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, электротехнической, текстильной, пищевой и многих других отраслях", — сообщили в пресс-службе президента республики.

Стороны отметили, что новый многоуровневый формат диалога — создание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств — будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики Узбекистан принял министра экономического развития Российской Федерации
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан принял министра экономического развития Российской Федерации

"Среди перспективных направлений взаимодействия названы создание в регионах Узбекистана агрокластеров и логистических центров с участием российских компаний, запуск нового механизма крупнооптовых поставок узбекской плодоовощной и текстильной продукции на российский рынок, формирование благоприятных условий для дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, расширение взаимных обменов и реализация совместных проектов в здравоохранении и образовании", — говорится в публикации.

Максим Орешкин поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.

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Теги:
Министр экономического развития РФ, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиёев



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