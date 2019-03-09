У министра финансов Узбекистана появился новый заместитель

Заместителем главы Минфина республики стал Одилбек Исаков, который будет ответственен за работу с международными рейтингами и индексами.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Выпускник Университета мировой экономики и дипломатии Одилбек Исаков назначен заместителем министра финансов Узбекистана, ответственным за работу с международными рейтингами и индексами.

Об этом сообщает Kun.UZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная должность введена во исполнение указа президента от 7 марта "О систематизации мер по улучшению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах".

© Flickr / Stanislav Magay Экономическая свобода в Узбекистане: подъем в рейтинге и высокие оценки

Одилбек Исаков будет заниматься обеспечением скоординированного взаимодействия ответственных министерств и ведомств по улучшению позиции Узбекистана в международных рейтингах и индексах, оказание им методической и консультационной помощи в эффективном и качественном выполнении возложенных задач.

Новый замминистра будет вносить предложения о критическом рассмотрении на заседаниях кабинета министров, в том числе его президиума, состояния работ, проводимых ответственными министерствами и ведомствами по улучшению позиции Узбекистана в международных рейтингах и индексах.

Одилбек Исаков родился в 1981 году. В 1998-2008 годах учился в Университете мировой экономики и дипломатии. Затем учился в университете Манчестер Метрополитан (Manchester Metropolitan University) по специальности бизнес и экономика. Магистерскую степень в сфере финансов получил в шотландском университете Стратклайда (University of Strathclyde).

Он уже более 12 лет работает в HSBC, имеет опыт работы в качестве инвестиционного банкира. Его деятельность была связана с развитием рынка ценных бумаг в развивающихся странах.