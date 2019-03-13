Мирзиёев провозгласил Навоийскую область регионом предпринимателей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил превратить Навоийскую область в свободную экономическую зону для инновационных и высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании с активом Навоийской области обозначил задачи по комплексному развитию региона, сообщает пресс-служба.

Глава государства отметил, что хотя Навоийская область и занимает ведущие позиции по валовому региональному продукту, ее резервы и возможности не используются в полной мере. Экономика региона зависит от нескольких крупных предприятий, а малый бизнес и частное предпринимательство развиваются слабыми темпами.

"Для придания мощного импульса развитию предпринимательства в области необходимо создать здесь такой благоприятный и привлекательный бизнес-климат, который бы повысил интерес к занятию предпринимательством не только у местных жителей, но и у населения других областей. Отныне Навоийская область должна стать областью предпринимателей", - заявил Мирзиёев.

Он предложил превратить Навоийскую область в свободную экономическую зону для инновационных и высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт. Отмечено, что для этого будет создана специальная комиссия во главе с заместителем премьер-министра, определена система льгот и преференций для участников этой экономической зоны.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкату Мирзиёеву показали будущее Навоийской ТЭС

Особое внимание уделено вопросам активного привлечения инвестиций, создания современных предприятий и обеспечения занятости населения.

Президенту рассказали, что для Навоийской области разработана рассчитанная на 2019-2020 годы программа из 511 инвестиционных проектов общей стоимостью 26 триллионов 368 миллиардов сумов. В рамках программы планируется освоить миллиард долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов, создать 17,4 тысячи новых рабочих мест. Предполагается реализовать 12 крупных проектов на Навоийской тепловой электростанции, в акционерных обществах "Кызылкумцемент", "Навоиазот" и в других отраслях.

Мирзиёев поручил провести анализ возможностей региона в сфере сельского хозяйства, принять меры по увеличению объемов производства швейно-трикотажной продукции и каракуля, наращиванию экспорта.