21:33 15 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Города мира. Брюссель

Узбекистан обсуждает в Брюсселе взаимодействие между Евросоюзом и ЕАЭС

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
17 0 0

В мероприятии участвует первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафоев.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Более 25 международных экспертов, руководители ведомств, главы транснациональных корпораций, представители профильных ассоциаций, научных кругов и лидеры мнений из Италии, Франции, Бельгии, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и России участвуют в программе первого диалога "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана" в четверг в Брюсселе.

Флаги Узбекистана и Казахстана
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Казахстан предложил Узбекистану способ выхода на рынок ЕАЭС

Как пишет РИА Новости, диалог стал первой площадкой в Бельгии, созданной для обсуждения конкретных политико-экономических вопросов взаимодействия на евразийском пространстве между Евросоюзом и ЕАЭС. Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Ассоциация "Познаём Евразию" в сотрудничестве с Ассоциацией европейского бизнеса и Бельгийско-люксембургской торговой палатой.

Деловая программа мероприятия включает три тематических сессии: "Множество стратегий – одна цель", "Устойчивое взаимодействие и диалог по стандартам", "Соединяя Евразию на практике".

Дмитрий Попов
Фото: Предоставлено Дмитрием Поповым
Попов: Россия хочет присоединения Узбекистана и Таджикистана к ЕАЭС

Среди участников и спикеров – заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафоев.

Первый диалог "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого Океана" проводится в рамках продвижения Петербургского международного экономического форума, в программе которого ежегодно организовываются мероприятия цикла "От Лиссабона до Владивостока". В этом году ПМЭФ состоится 6–8 июня.

Теги:
ЕАЭС, Евросоюз



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
Татьяна Навка пожелала узбекистанцам здоровья и успехов в спорте
Татьяна Навка в Ташкенте: все на лед!
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054