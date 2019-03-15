У министра финансов Узбекистана появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Ёркин Турсунов стал заместителем министра финансов Узбекистана, передает пресс-служба Минфина республики.

Ранее Турсунов работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при министерстве.

По данным СМИ, Турсунов родился в 1965 году в Самаркандской области. В 1990 году начал работать в хокимияте города Каттакурган. С 1993 по 2006 годы работал в хокимиятах Самарканда и Навои.

Напомним, на прошлой неделе у главы Минфина также появился новый заместитель - выпускник Университета мировой экономики и дипломатии Одилбек Исаков. Он стал ответственным за работу с международными рейтингами и индексами.