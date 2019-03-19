Касым-Жомар Токаев во главе Казахстана: биография преемника Назарбаева

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Обязанности главы Казахстана до выборов президента страны будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, во вторник, 19 марта, Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. В 1970-м он поступил в МГИМО МИД СССР. На 5-м курсе был направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.

В 1975-м поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. Вернулся в аппарат МИД СССР через четыре года.

В 1983-м выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте.

В 1984−1985 работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1991-м поступил в Дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации руководящих дипломатических кадров.

В 1992-м Токаев назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана.

В 1993-м он стал первым заместителем министра иностранных дел, а через год назначен министром иностранных дел.

В 1999-м году стал заместителем премьер-министра. В том же году получил должность премьер-министра. В 2002-м подал в отставку и впоследствии был назначен государственным секретарем — министром иностранных дел. Должность министра иностранных дел продолжал занимать до января 2007 года, затем был избран председателем сената парламента Казахстана.

Токаев принимал участие в десяти сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

В течение 13 лет был президентом Федерации настольного тенниса Казахстана.