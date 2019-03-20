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Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев позвонил Назарбаеву после его отставки — о чем говорили президенты

© Sputnik / /Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (8)
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о сложении с себя полномочий главы государства. Исполняющим обязанности назначен глава Сената Касым-Жомар Токаев.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил своему казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву сразу после того, как тот объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёев высоко оценил и с благодарностью отметил личный вклад первого президента Казахстана в создание "прочного фундамента долгосрочных и взаимовыгодных узбекско-казахстанских отношений".

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Он подчеркнул, что под руководством Назарбаева Казахстан превратился в государство с развитой рыночной экономикой, где царит мир и стабильность, межэтническое и межконфессиональное согласие. Узбекский лидер пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшем служении народу братской республики.

© Sputnik / Алексей Никольский
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Назарбаев и Мирзиёев подвели промежуточные итоги совместной работы, отметив динамичное развитие и укрепление стратегических двусторонних отношений. Лидеры двух стран высказались за дальнейшем поступательное укреплении добрососедства, доверия и партнерства между Узбекистаном и Казахстаном.

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Бессменный глава независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента во время телевизионного обращения к гражданам республики. При этом он останется председателем Совета безопасности, лидером правящей партии, а также членом Конституционного совета страны.

Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (8)
Теги:
отставка, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Казахстан



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