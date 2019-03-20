Мирзиёев позвонил Назарбаеву после его отставки — о чем говорили президенты

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил своему казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву сразу после того, как тот объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Мирзиёев высоко оценил и с благодарностью отметил личный вклад первого президента Казахстана в создание "прочного фундамента долгосрочных и взаимовыгодных узбекско-казахстанских отношений".
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Он подчеркнул, что под руководством Назарбаева Казахстан превратился в государство с развитой рыночной экономикой, где царит мир и стабильность, межэтническое и межконфессиональное согласие. Узбекский лидер пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшем служении народу братской республики.
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Бессменный глава независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента во время телевизионного обращения к гражданам республики. При этом он останется председателем Совета безопасности, лидером правящей партии, а также членом Конституционного совета страны.