Несколько хокимов лишились должностей в Узбекистане

Кадровые перестановки коснулись Республики Каракалпакстан, Наманганской и Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Сразу в нескольких областях республики на днях сменились хокимы, сообщает Kun.uz.

Заместитель министра водного хозяйства Каракалпакстана Даулет Талибоев возглавил Канликулский район республики.

В Наманганской области исполняющим обязанности хокима Мингбулакского района стал Нуршод Худойбердиев.

Бывший глава Мингбулакского района Тохиржон Рапиков стал замхокима Наманганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Бывший заместитель хокима Наманганской области по вопросам сельского и водного хозяйства Равшан Курбонов стал хокимом Кувинского района.

Бывший хоким Кувинского района Халимжон Умаров стал заместителем хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Первым заместителем хокима Ферганской области по вопросам экономики и предпринимательства стал Фарходжон Тошпулатов.