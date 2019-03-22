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Несколько хокимов лишились должностей в Узбекистане

© Pixabay
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (300)
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Кадровые перестановки коснулись Республики Каракалпакстан, Наманганской и Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Сразу в нескольких областях республики на днях сменились хокимы, сообщает Kun.uz.

Заместитель министра водного хозяйства Каракалпакстана Даулет Талибоев возглавил Канликулский район республики.

В Наманганской области исполняющим обязанности хокима Мингбулакского района стал Нуршод Худойбердиев.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Бывший глава Мингбулакского района Тохиржон Рапиков стал замхокима Наманганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Бывший заместитель хокима Наманганской области по вопросам сельского и водного хозяйства Равшан Курбонов стал хокимом Кувинского района.

Бывший хоким Кувинского района Халимжон Умаров стал заместителем хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Первым заместителем хокима Ферганской области по вопросам экономики и предпринимательства стал Фарходжон Тошпулатов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (300)



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