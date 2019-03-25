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Встреча Мирзиёева c заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Шейхом Сайфа бин Заида Аль Нахаяна

Президент Узбекистана провел переговоры с министром внутренних дел ОАЭ

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Узбекский лидер в настоящее время находится с официальным визитом в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Абу-Даби заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Сайфа бин Заида Аль Нахаяна. Об этом передает пресс-служба главы республики.

На встрече стороны обсудили взаимодействие в сфере общественной безопасности и договорились об обмене делегациями и опытом в этом направлении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министра внутренних дел ОАЭ шейх Сайфа бин Заида Аль Нахаяна
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министра внутренних дел ОАЭ шейх Сайфа бин Заида Аль Нахаяна

Узбекский лидер в настоящее время находится с официальным визитом в ОАЭ. Он уже посетил мавзолей и мечеть Шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна в городе Абу-Даби, где возложил венок к мемориалу "Вахат аль-Карама".

Теги:
ОАЭ, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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