Президент Узбекистана провел переговоры с министром внутренних дел ОАЭ

Узбекский лидер в настоящее время находится с официальным визитом в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Абу-Даби заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Сайфа бин Заида Аль Нахаяна. Об этом передает пресс-служба главы республики.

На встрече стороны обсудили взаимодействие в сфере общественной безопасности и договорились об обмене делегациями и опытом в этом направлении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министра внутренних дел ОАЭ шейх Сайфа бин Заида Аль Нахаяна

Узбекский лидер в настоящее время находится с официальным визитом в ОАЭ. Он уже посетил мавзолей и мечеть Шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна в городе Абу-Даби, где возложил венок к мемориалу "Вахат аль-Карама".