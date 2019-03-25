Узбекистан и Арабские Эмираты договорились о проектах на 10 млрд долларов

В прошлом году торговый оборот между Узбекистаном и ОАЭ составил почти 400 миллионов долларов. Но потенциал сторон позволит достичь еще более высоких показателей.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Объединенные Арабские Эмираты достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики после его встречи с шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Мероприятие прошло во дворце "Каср аль-Ватан" в Абу-Даби.

"Принято совместное заявление между Республикой Узбекистан и ОАЭ. Стороны обменялись подписанными документами о сотрудничестве в области инвестиций, финансов, альтернативной энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования. Сообщено, что в целом в рамках визита достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов", — говорится в публикации.

В ходе переговоров Шавкат Мирзиёев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты за короткий по историческим меркам срок — пятьдесят лет — сотворили "чудо" в пустыне: страна превратилась в один из мировых центров экономики, инноваций, торговли, финансов и туризма.

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"Положительно оценены результаты третьего заседания узбекско-эмиратской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 12 марта текущего года в Ташкенте", — отмечается в публикации.

В прошлом году торговый оборот между странами составил почти 400 миллионов долларов. Перед комиссией поставлена задача в ближайшие годы довести показатель до одного миллиарда долларов, увеличить поставки товаров, реализовать совместные проекты по переработке сырья и производству продукции с добавленной стоимостью.

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Отдельная тема — туризм. Жителям Эмиратов интересны мавзолеи великих предков узбекского народа и природа республики. На переговорах отмечалось, что введение безвизового режима для граждан ОАЭ будет способствовать не только развитию туризма, но и дальнейшей активизации торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между странами.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян

Мухаммад бин Заид Аль Нахайян, в свою очередь, высоко оценил проводимые в Узбекистане преобразования по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата и укреплению международного авторитета страны.

Напомним, дипломатические отношения между Узбекистаном и ОАЭ были установлены 25 октября 1992 года. На сегодняшний день в республике действуют 107 предприятий с участием инвестиций из Эмиратов, открыты 28 представительств фирм и компаний РУ. Они занимаются в основном производством текстиля, стройматериалов, фруктовых консервов, полиграфией, оптовой торговлей, оказанием услуг.