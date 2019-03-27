Новый раунд консультаций по соглашению ЕС и Узбекистана пройдет в Брюсселе

Новое соглашение о расширенном партнерстве ЕС и Узбекистана призвано заменить нынешний договор, действующий еще с 1999 года.

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Новый раунд консультаций по новому соглашению о расширенном сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном планируется в Брюсселе в первой половине этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики в Бельгии Дильера Хакимова.

Фото из личного архива Никиты Кобелева Делегация Евросоюза оценит масштабы катастрофы в Приаралье

Европарламент утвердил во вторник на пленарной сессии доклад комитета по иностранным делам с рекомендациями исполнительным органам ЕС по работе над новым соглашением о расширенном партнерстве с Узбекистаном.

В докладе отмечается "новая внешняя политика республики, которая привела к улучшению сотрудничества с соседями и международными партнерами, в частности, по содействию стабильности и безопасности в регионе", а также выражается поддержка "позитивному участию Узбекистана в мирном процессе в Афганистане". ЕП также поддержал усилия Ташкента по вступлению в ВТО, что позволило бы "привлечь больше прямых иностранных инвестиций".

"Евродепутаты, представители комитета по международным делам Европарламента посещали Узбекистан в прошлом году, в августе-сентябре, это хорошо и давно продуманные аспекты, поэтому мы здесь очень позитивно настроены, ожидаем поддержку со стороны наших европейских коллег в продвижении всех процедур по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном", - прокомментировал голосование в ЕП посол в Брюсселе.

© Sputnik / Григорий Сысоев Узбекистан обсуждает в Брюсселе взаимодействие между Евросоюзом и ЕАЭС

Он отметил, что в обсуждаемом сторонами договоре "большое внимание" уделяется тем вопросам, которые являются для республики приоритетными, в том числе по пяти направлениям стратегии развития до 2020 года, предусматривающей, в числе прочего, привлечение инвестиций, реформирование социальной, экономической и политической сфер, внимание к вопросам региональной безопасности.

"Европейские партнеры всегда с большим вниманием относятся не только к нашим пожеланиям, но также изучают те документы, которые приняты в Узбекистане за последние два года", - сказал посол, отметив, что переговорный процесс по соглашению займет определенное время.

"Переговорный процесс начался в феврале, Узбекистан посетила группа европейских переговорщиков во главе с директором Европейской службы внешних действий, отвечающим за регион, Люком Девинем. Прошел первый раунд, и мы ожидаем продолжения этого процесса, следующий раунд должен пройти, согласно международной практике, в Брюсселе, надеемся, что в первой половине этого года", - сказал дипломат.

Sputnik / Владимир Федоренко Узбекистан и ЕС договорились в Ташкенте о структуре нового соглашения

Он отметил, что в обсуждаемом документе есть блок вопросов, который представляет особый интерес для узбекской стороны, в частности, это расширение инвестиционного, торгового и экономического сотрудничества с ЕС.

"Для нас приоритетом являются не столько какие-то сроки, сколько само содержание документа, чтобы он стал полновесным, хорошо продуманным и отработанным и мог заложить хороший фундамент на ближайшие годы. Предыдущий документ прослужил более двух десятков лет, новый документ должен стать таким же основательным", - подчеркнул Хакимов.

Ранее чиновник в структурах ЕС заявил РИА Новости, что ЕС планирует как можно скорее завершить переговоры с Узбекистаном по новому всеобъемлющему соглашению, рассчитывая, что его заключение позволит создать благоприятную среду для инвестиций, а также обеспечить взаимодействие по внешнеполитическим вопросам.