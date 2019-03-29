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Посол Узбекистана получил престижную премию в Исламабаде

Посол Узбекистана получил престижную премию в Исламабаде

© Facebook / МИД Узбекистана
Политика
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Премия Фуркату Сидикову была вручена за активизацию пакистано-узбекских отношений на всех уровнях.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Посол Узбекистана Фуркат Сидиков получил премию Global Ambassador’s Award – 2019, церемония состоялась в Исламабаде. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Флаг Пакистана
© Sputnik / Стрингер
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Премия присуждена за заметную активизацию пакистано-узбекских отношений на всех уровнях, прежде всего — за рост двусторонней торговли на 170%. Особо была отмечена популяризация паломнического туризма, одним из центров которого является Узбекистан.

Организаторы мероприятия — аналитическое издание Diplomatic Insight Group, Институт мира и дипломатических знаний (Пакистан), Форум дружбы Пакистан – ШОС.

Премия присуждается не только главам диппредставительств, но и успешным бизнесменам и филантропам, внесшим свой вклад в развитие международной торговли, инвестиций, а также культурно-гуманитарных связей Пакистана с другими странами.

Ранее сообщалось, что Исламабад и Ташкент станут городами-побратимами.

Теги:
Посол, премия, Пакистан



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