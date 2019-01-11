Исламабад и Ташкент станут городами–побратимами

Кроме того, планируется возобновить авиасообщение между столицами.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев встретился с послом Пакистана Юсуфом Шами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Стороны обсудили подписание соглашения о побратимстве между столицами двух стран.

Кроме того, на встрече обговорили привлечение инвестиций из Пакистана, строительство в столице частных школ и дошкольных образовательных учреждений с инновационным методом обучения, а также возобновление авиасообщения, в том числе грузового, между Ташкентом и Исламабадом.

Ранее посол Узбекистана в Пакистане Фуркат Сидиков и руководитель Парламентской группы дружбы с Узбекистаном сенатор Хидоят Уллах обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства, торговли, инвестиций, логистики и культуры.

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