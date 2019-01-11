21:08 11 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев встретился с послом Пакистана Юсуфом Шами

Исламабад и Ташкент станут городами–побратимами

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0

Кроме того, планируется возобновить авиасообщение между столицами.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев встретился с послом Пакистана Юсуфом Шами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Стороны обсудили подписание соглашения о побратимстве между столицами двух стран.

Кроме того, на встрече обговорили привлечение инвестиций из Пакистана, строительство в столице частных школ и дошкольных образовательных учреждений с инновационным методом обучения, а также возобновление авиасообщения, в том числе грузового, между Ташкентом и Исламабадом.

Ранее посол Узбекистана в Пакистане Фуркат Сидиков и руководитель Парламентской группы дружбы с Узбекистаном сенатор Хидоят Уллах обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства, торговли, инвестиций, логистики и культуры. 

Реализовать на троих: Узбекистан, Пакистан и Афганистан ждут общие проекты >>>

Теги:
Хокимият Ташкента, Пакистан, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
Что обнаружил китайский аппарат на Луне – уникальные фото
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054