Шавкат Мирзиёев нашел образцовое предприятие — что удивило президента

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своей поездки по Бухарской области ознакомился с деятельностью иностранного предприятия BCT Cluster в Ромитанском районе.
Как сообщает пресс-служба главы государства, под предприятие было выделено 8 тысяч гектаров земли.
В создание предприятия было вложено почти 75 миллиона долларов. Это означает, что оно почти окупило себя уже в первый год деятельности.
"Вот какими должны быть кластеры. Чувство заинтересованности, новое мышление обязательно дают результат. Когда экономика работает слаженно, она способна "потянуть" за собой и социальные сферы. Кластеры выгодны, обеспечивают людей работой и доходом. Именно в этом наша высшая цель", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Также планируется введение в строй жиромаслового завода, животноводческого комплекса и предприятия по выпуску корма.