Переговоры властей Афганистана и талибов могут пройти в Самарканде

Ранее власти Узбекистана установили контакты с представителями движения "Талибан" для организации их участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана предложили провести мирные переговоры правительства Афганистана и радикального движения "Талибан"* в Самарканде. Дата встречи не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе МИД РУ, накануне президент Афганистана принял делегацию Узбекистана, в которую вошли советник президента по национальной безопасности Виктор Махмудов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

"Глава Афганистана выразил благодарность узбекской делегации за выбор Самарканда в качестве возможной площадки для организации мирных переговоров", — говорится в публикации.

Ашраф Гани также заявил, что Афганистан благодарен Узбекистану за активизацию экономического и инфраструктурного сотрудничества. По его мнению, взаимодействие приведет к региональной стабильности.

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Власти Узбекистана ранее установили контакты с движением "Талибан" для организации их участия в прямых переговорах с правительством Афганистана. А в марте 2018 года года в Ташкенте прошла международная конференция по Афганистану. В декларации по ее итогам была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* — запрещенная в РФ террористическая группировка.