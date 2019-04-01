17:01 01 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Гур-Эми́р — мавзолей Тамерлана (Амира Тимура) и его семьи (Тимуридов) в Самарканде

Переговоры властей Афганистана и талибов могут пройти в Самарканде

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
45 0 0

Ранее власти Узбекистана установили контакты с представителями движения "Талибан" для организации их участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана предложили провести мирные переговоры правительства Афганистана и радикального движения "Талибан"* в Самарканде. Дата встречи не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе МИД РУ, накануне президент Афганистана принял делегацию Узбекистана, в которую вошли советник президента по национальной безопасности Виктор Махмудов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

"Глава Афганистана выразил благодарность узбекской делегации за выбор Самарканда в качестве возможной площадки для организации мирных переговоров", — говорится в публикации.

Ашраф Гани также заявил, что Афганистан благодарен Узбекистану за активизацию экономического и инфраструктурного сотрудничества. По его мнению, взаимодействие приведет к региональной стабильности.

Страны мира. Афганистан
© Sputnik / Валерий Мельников
Мост доверия и сотрудничества в ЦА: каким видят талибы будущее Афганистана
Власти Узбекистана ранее установили контакты с движением "Талибан" для организации их участия в прямых переговорах с правительством Афганистана. А в марте 2018 года года в Ташкенте прошла международная конференция по Афганистану. В декларации по ее итогам была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

Притчин: Афганистану нужен не только медиатор >>>

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* — запрещенная в РФ террористическая группировка.

По теме

Казанцев: Афганистан создает соседям проблемы на границах
Клинцевич: нынешний проблемный Афганистан сложился под влиянием Запада
Миссия выполнена: 30 лет назад советские войска покинули Афганистан
Теги:
Самарканд, Радикальное движение "Талибан", Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Голоса Украины: лучшие кадры с первого тура президентских выборов
Колье из долларов: как на узбекских свадьбах выступают артисты - видео
Колье из долларов: как на узбекских свадьбах выступают артисты - видео
Знакомство
Семь действенных способов найти свою любовь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054