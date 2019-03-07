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Станислав Притчин
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Притчин: Афганистану нужен не только медиатор

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В ситуации, когда радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) и официальное правительство Афганистана борются за контроль над страной, усилий конструктивного переговорщика недостаточно, считает руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

"С одной стороны, мы видим, что Узбекистан пытается занять нишу конструктивного переговорщика и партнера для Афганистана — не только в качестве экономического и внешнеполитического партнера, но и как позитивный актор, который может, по крайней мере, разговаривать со всеми участниками внутриафганского конфликта", — отметил Станислав Притчин в эфире Sputnik Узбекистан.

Страны мира. Афганистан
© Sputnik / Валерий Мельников
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Однако, по его словам, разногласия между конфликтующими сторонами настолько остры, что их трудно устранить лишь с помощью переговорных инструментов.

"В любом случае Узбекистан выполняет свою миссию, пытается максимально обезопасить свои южные границы, создать экономические условия для развития своего внутреннего производителя, внешней торговли с Афганистаном", — сказал Притчин.

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Это выглядит как единственно верный путь в нормализации отношений с соседом, подчеркнул он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Радикальное движение "Талибан", Узбекистан, Афганистан



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