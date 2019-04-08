Названы даты визита президента Южной Кореи в Узбекистан

В ходе турне по центральноазиатским странам Мун Чжэ Ин также посетит Туркменистан и Казахстан.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Узбекистан 18-21 апреля в рамках турне по трем странам Центральной Азии.

"Президенты Южной Кореи и Узбекистана обсудят вопросы улучшения отношений стратегического партнерства между двумя странами и меры по укреплению двустороннего сотрудничества", — сообщили в пресс-службе Мун Чжэ Ина.

В ходе турне по центральноазиатским странам он также посетит Туркменистан (16-18 апреля) и Казахстан (21-23 апреля).

Узбекистан и Южная Корея реализуют крупные проекты в различных отраслях экономики, среди них автомобилестроение, нефтегазовый сектор, горнодобывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии.

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