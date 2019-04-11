Спецслужбы приведены в высшую степень готовности в Ферганской долине

В Узбекистане стартовали совместные учения силовых структур. Они продлятся с 9 по 13 апреля.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Подразделения Министерства обороны, МВД и спецслужб Узбекистана приведены в высшую степень боевой готовности на совместных командно-штабных учениях в Ферганской долине на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

По данным министерства, 9-13 апреля в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях (территория Ферганской долины) пройдут совместные командно-штабные учения подразделений Минобороны, МВД, МЧС, пограничных войск и других подразделений Службы государственной безопасности, Национальной гвардии.

Учениями руководит первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев.

"В рамках учений органы управления и войска приведены в высшую степень боевой готовности. На практике будут отработаны вопросы выхода подразделений в районы выполнения учебно-боевых задач", - говорится на сайте ведомства.

В ходе учений будут задействованы все полигоны Восточного военного округа, где подразделения силовых структур на практике выполняют совместные мероприятия по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности, добавили в министерстве.