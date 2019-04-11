Представители США и Узбекистана обсудили межафганские мирные переговоры

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию США во главе со специальным представителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Представители Узбекистана и США обсудили в Ташкенте перспективы начала межафганских мирных переговоров, сообщил узбекистанский МИД.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию США во главе со специальным представителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом. Они обменялись мнениями относительно ситуации в Афганистане и перспектив начала мирного процесса в этой стране. Во встрече также принял участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Как подчеркивалось, урегулирование многолетнего афганского конфликта возможно исключительно путем проведения мирных переговоров между противоборствующими сторонами", - говорится в сообщении на сайте министерства по итогам переговоров.

Стороны обсудили приоритетные направления узбекско-американского взаимодействия в контексте перспектив межафганских переговоров, а также предложения о практическом сотрудничестве при строительстве крупных социально-экономических объектов и реализации инфраструктурных проектов в Афганистане.

"Проекты позволят стране мирно и стабильно развиваться, стать органической частью политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного пространства Центральной Азии", - сообщили в МИД Узбекистана.

Пресс-служба МИД Узбекистана Спецпредставитель США по Афганистану прибудет с визитом в Ташкент

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном", без выдвижения каких-либо предварительных условий.