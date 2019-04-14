Токаев: Мирзиёев одним из первых поздравил с назначением президентом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 апреля начнет первый государственный визит в Узбекистан в этой должности.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одним из первых среди глав государств поздравил Касыма-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана, сказал новый казахский лидер в интервью "УзА".

Касым-Жомарт Токаев 14 апреля совершит первый государственный визит в Узбекистане в должности президента.

"Шавкат Миромонович был одним из первых глав государств, кто поздравил меня с вступлением в должность Президента Казахстана. Искренне признателен ему за теплые слова", - сказал Токаев.

По его словам, Мирзиёев взял на себя историческую миссию по осуществлению масштабных преобразований в Узбекистане и превращению страны в современное, конкурентоспособное на международной арене государство.

Sputnik / Александр Натрускин Эксперт о визите Токаева в Ташкент: Узбекистан для ЦА незаменим

"Его твердая приверженность курсу на последовательное совершенствование системы государственного управления, либерализацию экономики и финансового сектора, модернизацию всех сфер жизни узбекского общества вызывает неподдельный интерес и искреннее уважение. В том, что Шавкат Миромонович всю свою энергию, знания и опыт посвящает достижению поставленных целей, я воочию убедился во время наших встреч", - добавил Токаев.

Он напомнил, что обстоятельная беседа у них с Мирзиёевым состоялась в 2017 году, когда Токаев во главе делегации Сената парламента Казахстана был с визитом в Ташкенте.

"Мне лично очень импонируют стратегический подход главы Узбекистана ко всем ключевым направлениям развития страны, его глубокое понимание ситуации в регионе и мире. Мы имеем с ним общее видение по всем вопросам двустороннего развития, что абсолютно важно", - добавил он.

Токаев надеется, что сложившиеся между ним и Мирзиёевым доверительные и регулярные контакты будут способствовать дальнейшему углублению братских казахско-узбекских отношений.

Ожидается, что во время визита Токаева в Узбекистан президенты обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества. Также запланировано подписание ряда важных документов и участие двух президентов в открытии Года Казахстана в Узбекистане.