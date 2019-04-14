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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Токаев проиллюстрировал Год Казахстана узбекской пословицей

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (6)
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Во время Года Казахстана в Узбекистане пройдут форумы, конференции, образовательные выставки, а также большое количество культурных, спортивных и туристических мероприятий.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Мероприятия, посвященные Году Казахстана, пройдут во всех регионах Узбекистана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "УзА".

Напомним, 2018 год был Годом Казахстана в Узбекистане. По словам Токаева в стране провели более 200 мероприятий. Например, прошел первый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. По его итогам подписаны важные документы, предусматривающие дальнейшее развитие межрегиональных связей двух стран.

За прошлый год товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличился примерно на 50% и составил 3 миллиарда долларов.

"В первую очередь, мы надеемся на широкий отклик и вовлеченность узбекистанцев в мероприятия Года Казахстана. Для нас важно, чтобы каждый житель Узбекистана нашел в этом грандиозном событии что-то свое и навсегда сохранил частичку Казахстана в своем сердце. Поэтому мы постарались сделать программу Года Казахстана максимально разнообразной и насыщенной", - заявил глава Казахстана.

Для бизнесменов и политиков пройдут форумы и конференции, а для студентов предусмотрены образовательные выставки. Кроме того, запланировано большое количество культурных, спортивных и туристических мероприятий.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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По словам Токаева, особенное значение придается географическому охвату: мероприятия будут проходить во всех регионах Узбекистана.

"Тем самым мы надеемся усилить межрегиональную кооперацию, укрепить человеческие контакты. Будет продолжена системная работа по уже обнародованным инициативам и проектам в сферах торговли, приграничного сотрудничества, туризма, транспорта и культуры", - добавил глава Казахатна.

Также в планах завершить модернизацию наших контрольно-пропускных пунктов, что позволит существенно сократить время пересечения государственной границы.

"Одним словом, мы готовы продолжить работу по всем направлениям экономического и социально-гуманитарного сотрудничества с Узбекистаном. Все это позволит выстроить новые мосты взаимопонимания. Как говорится в узбекской пословице "Близкий сосед – сосед души" ("Ён қўшним – жон қўшним"). Абсолютно убежден, что Год Казахстана в Узбекистане послужит укреплению многовековых уз дружбы и добрососедства между нашими народами", - сказал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан с государственным визитом 14-15 апреля. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества. Также запланировано подписание ряда важных документов и участие двух президентов в открытии Года Казахстана в Узбекистане.

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (6)



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