Токаев прибыл в Ташкент: кто встретил главу Казахстана

Основные мероприятия государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Узбекистан состоятся15 апреля в резиденции Куксарой.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Основные мероприятия государственного визита состоятся завтра, 15 апреля, в резиденции Куксарой. В ходе переговоров в узком и расширенном составах главы государств оценят перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия, планируется подписание ряда важных совместных документов.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Президенты также примут участие в официальном открытии Года Казахстана в Узбекистане.