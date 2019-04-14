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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Токаев прибыл в Ташкент: кто встретил главу Казахстана

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (6)
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Основные мероприятия государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Узбекистан состоятся15 апреля в резиденции Куксарой.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Основные мероприятия государственного визита состоятся завтра, 15 апреля, в резиденции Куксарой. В ходе переговоров в узком и расширенном составах главы государств оценят перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия, планируется подписание ряда важных совместных документов.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Президенты также примут участие в официальном открытии Года Казахстана в Узбекистане.

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (6)



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