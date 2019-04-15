Цель на 5 миллиардов: переговоры Токаева и Мирзиёева в расширенном формате

Президенты Узбекистана и Казахстана провели в Ташкенте переговоры в расширенном формате.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в расширенном составе подтвердили взаимное стремление выйти на уровень 5 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Переговоры с участием членов делегаций в лице руководителей министерств и крупных компаний двух стран прошли в Ташкенте.

На переговорах отметили, что последовательное выполнение положений Стратегии экономического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном на 2017-2019 годы послужит наращиванию взаимовыгодного взаимодействия в области экономики. За последние два года товарооборот вырос на почти 50% и превысил 3 миллиарда долларов. Представители обеих стран подтвердили взаимное стремление выйти на уровень 5 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в расширенном составе

Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству поручили расширить номенклатуру торговых связей, изыскивать и развивать новые долгосрочные формы экономической кооперации.

Пресс-служба президента Узбекистана Соседи и партнеры: Токаев и Мирзиёев провели встречу в узком формате

Обе страны положительно оценили итоги первого Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, состоявшегося в ноябре 2018 года в Шымкенте, а также Первого регионального экономического форума стран Центральной Азии, прошедшего в марте 2019 года в Ташкенте.

Президенты остались довольны ходом процесса демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, а также эффективным функционированием пунктов пропуска.

На переговорах представители обеих стран договорились о реализации совместных проектов в сфере транспорта, логистики и промышленной кооперации. Они отметили, что развитие сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере расширит экспортный потенциал и транзитные возможности стран.

Год Узбекистана в Казахстане в 2018 году оценили как успешный. Его логическим продолжением станет Год Казахстана в Узбекистане, который официально открывается в рамках государственного визита президента Казахстана.