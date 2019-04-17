ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию из Франции во главе с сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Жан-Батистом Лемуаном, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию 8-9 октября 2018 года, а также перспективы дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

© Telegram Узбекистан и Франция определились с направлениями сотрудничества

Особо министры отметили наличие значительного потенциала для расширения многопланового сотрудничества. Франция является крупным торгово-экономическим партнером Узбекистана в Европе.

Жан-Батист Лемуан поделился своими впечатлениями от поездки в Самаркандскую и Ташкентскую области, где он ознакомился с проектами, реализуемыми при участии Французского агентства развития, и поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного взаимодействия.

По завершении встречи состоялась церемония подписания узбекско-французских документов.

Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в области высшего образования, научных исследований, инноваций и специального образования. Также достигнута договоренность об обменах и сотрудничестве в правовой сфере и в области государственных финансов.

© Telegram Узбекистан и Франция определились с направлениями сотрудничества

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN Госсекретарь МИД Франции посетит Узбекистан: чего ждать от визита

Важную роль в наращивании связей на этих направлениях должно сыграть открытие в городе Самарканде Почетного консульства Франции, которое начало свою деятельность 16 апреля.

По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 19,1%. Активизировалось взаимодействие в культурно-гуманитарной, туристической, образовательной и других областях.