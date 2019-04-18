Цветы и почести: как южнокорейского лидера встречали в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Сегодня Мун Чжэ Ин в сопровождении Арипова посетит Университет Инха в Ташкенте, где ему представят проект телемедицины, который планируется реализовать при сотрудничестве двух стран.

Переговоры Президентов Узбекистана и Южной Кореи состоятся 19 апреля в резиденции Куксарой. На них обсудят перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной сферах.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 4 Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Ожидается подписание весомого пакета документов, в том числе принятие декларации об особом стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Республикой Корея.

Мун Чжэ Ин накануне визита в Узбекистан заявил в интервью, что потенциал экономического сотрудничества двух стран представляется ему безграничным.