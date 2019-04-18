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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Цветы и почести: как южнокорейского лидера встречали в Ташкенте

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова президента Республики Корея встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Сегодня Мун Чжэ Ин в сопровождении Арипова посетит Университет Инха в Ташкенте, где ему представят проект телемедицины, который планируется реализовать при сотрудничестве двух стран.

Переговоры Президентов Узбекистана и Южной Кореи состоятся 19 апреля в резиденции Куксарой. На них обсудят перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной сферах.

  • Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Ожидается подписание весомого пакета документов, в том числе принятие декларации об особом стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Республикой Корея.

Мун Чжэ Ин накануне визита в Узбекистан заявил в интервью, что потенциал экономического сотрудничества двух стран представляется ему безграничным.




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