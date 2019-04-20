Красивые и добрые: Зироат Мирзиёева и Ким Чжон Сук пообщались с узбекистанцами

Первые леди Узбекистана и Южной Кореи посетили ряд учреждений социальной и культурной сферы. На Ким Чжон Сук большое впечатление произвели показ национальных костюмов Узбекистана и обряд "Келин салом" - приветствие невесты.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Узбекистане с официальным визитом находится делегация Южной Кореи во главе с президентом Ким Чжон Сук. Пока главы государств были заняты подписанием важных документов, их супруги посетили несколько учреждений социальной и культурной сферы в Ташкенте.

Как сообщает УзА, Зироат Мирзиёева и Ким Чжон Сук посетили дошкольное образовательное учреждение №369 в Яккасарайском районе столицы.

Данное учреждение специализируется на инклюзивном образовании. Высокие гостьи ознакомились с созданными здесь условиями для воспитанников. Они даже приняли участие в занятиях, которые проводят по специальной методике с учетом творческого и интеллектуального потенциала каждого ребенка.

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Кроме того, супруги президентов побывали в Галерее изобразительного искусства Узбекистана, где ознакомились с выставкой народно-прикладного творчества.

Они осмотрели лучшие образцы узбекского народного прикладного искусства - изделия резьбы по дереву, художественной керамики, ювелирного, золотошвейного дела и вышивки. Первая леди Южной Кореи особо отметила сюзане и шелковые ковры ручной работы. Она также интересовалась процессом ткачества атласа и адраса.

© Фото: УзА Зироат Мирзиёева и Ким Чжон Сук

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Большое впечатление на гостью произвели показ национальных костюмов и обряд "Келин салом" - приветствие невесты.

Первые леди Узбекистана и Южной Кореи посетили также дом престарелых "Ариран" в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Они побеседовали с представителями старшего поколения. От имени первых леди пансионату "Ариран" подарен новый автобус.