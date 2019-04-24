Когда Шавката Мирзиёева ждут в России

Президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с государственным визитом в октябре прошлого года. Тогда был подписан солидный пакет документов.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце года посетит Россию, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе выступления на российско-узбекской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, он рассказал, что в конце мая на межправкомиссии в Москве встретятся главы правительств двух стран, сообщает РИА Новости.

"Встреча премьеров у нас запланирована на конец мая — это очень важное событие, и в конце года ждем визита президента Узбекистана в Россию", — сказал Орешкин.

По его словам, межправкомиссии на уровне премьер-министров у РФ существуют всего с несколькими странами, одна из них — Узбекистан. Ко встрече в мае планируется подготовить дорожную карту по сотрудничеству в сельском хозяйстве, а также протокол таможенных органов РФ и Узбекистана.

Пресс-служба президента Узбекистана Максим Орешкин высоко оценил масштабные реформы в Узбекистане

Орешкин также отметил, что темпы роста взаимной торговли между странами растут быстрее, чем с многими другими членами ЕврАзЭс.

"Но очевидно, что те 14,5 миллиарда долларов (годовой товарооборот РФ и Узбекистана), которые мы сейчас имеем — это стартовая позиция", — заявил он.

Министр экономики Узбекистана Ботир Ходжаев сообщил, что подготовка ко встрече идет полным ходом. По его словам, готовятся соглашения о сотрудничестве в части создания цифровых транспортных систем, в области образования, в бюджетной и налоговой политике, а также в межрегиональном сотрудничестве.

© Sputnik / Алексей Никольский Прогресс по всем пунктам: как выполняются российско-узбекские соглашения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте встретился с Максимом Орешкиным. Министр экономического развития РФ высоко оценил проводимые в республике масштабные реформы.

Стороны отметили, что новый многоуровневый формат диалога — создание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств — поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с государственным визитом в октябре прошлого года. В ходе этой поездки состоялись несколько масштабных мероприятий, по итогам переговоров был подписан солидный пакет документов.