Команда Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского – СМИ

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Сторонники Петра Порошенко готовятся сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, который с рекордным для страны результатом обошел действующего президента на выборах, пишет Страна.ua со ссылкой на источники.
Голосование по вопросу Станислава Шевчука планируют провести уже 25 апреля, сообщает издание.
Законом о Конституционном суде Украины не предусмотрена возможность отставки его главы — только уход по собственному желанию. Поэтому команда Порошенко собирается лишить его статуса судьи.
Для этого Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики должна сделать вывод о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями.
В минувшее воскресенье на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК, Зеленскому отдали предпочтение более 73% избирателей. Официальные результаты голосования объявят 30 апреля.
Дата инаугурации будет названа позднее, ее определит Верховная рада.
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