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Президент Украины Петр Порошенко

Команда Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского – СМИ

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Тема:
Президентские выборы на Украине (35)
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Двадцать первого апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК, Зеленскому отдали предпочтение более 73% избирателей. Дата инаугурации станет известна позднее, ее определит Верховная рада.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Сторонники Петра Порошенко готовятся сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, который с рекордным для страны результатом обошел действующего президента на выборах, пишет Страна.ua со ссылкой на источники.

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Команда Порошенко намерена провести через Конституционный суд решение об отставке главы органа Станислава Шевчука. По закону, у новоизбранного президента во время инаугурации принимает полномочия действующий глава КС. Из-за отставки Шевчука вступление нового президента в должность должно быть отложено на неопределенный срок — до избрания нового главы Конституционного суда.

Голосование по вопросу Станислава Шевчука планируют провести уже 25 апреля, сообщает издание.

Законом о Конституционном суде Украины не предусмотрена возможность отставки его главы — только уход по собственному желанию. Поэтому команда Порошенко собирается лишить его статуса судьи.

Для этого Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики должна сделать вывод о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями.

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По данным издания, соответствующий проект документа уже подготовлен. Для принятия соответствующего решения необходимо 12 из 18 голосов членов КС.

В минувшее воскресенье на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК, Зеленскому отдали предпочтение более 73% избирателей. Официальные результаты голосования объявят 30 апреля. 

Дата инаугурации будет названа позднее, ее определит Верховная рада.

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Тема:
Президентские выборы на Украине (35)
Теги:
инаугурация, выборы президента, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко



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