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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР

Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили возможности роста товарооборота

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Особое внимание лидеры уделили развитию транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала региона, а также товарообороту.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Долгожданная встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Пекине, сообщает МИД Узбекистана.

На встрече лидеры обсудили вопросы диверсификации и увеличения товарооборота между двумя странами до 10 миллиардов долларов, перспективы укрепления взаимодействия в области привлечения инвестиций, инноваций и технологий в экономику республики Узбекистан, выработки новых совместных проектов сотрудничества в различных сферах.

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Также особое внимание уделили развитию транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала региона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР

По словам Мирзиёева, Узбекистан полностью поддерживает инициативу "Пояса и пути", поэтому готов внести практический вклад в реализацию.

"Участие и инициативы Ташкента будут способствовать всестороннему углублению взаимовыгодного сотрудничества Китая с Убекистаном и ЦА", - сказал председатель КНР.

В ответ Мирзиёев пригласил Си Цзиньпина также посетить Узбекистан и поздравил председателя КНР и весь китайский народ с приближающейся знаменательной датой – 70-летием со дня образования Китайской Народной Республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-27 апреля будет находиться в Китае с рабочим визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Узбекский лидер примет участие в мероприятиях II Международного форума "Один пояс — один путь".

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На форум приедут более 40 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. Стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества, продвижение "зеленой" экономики и инноваций, реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР

Планируется обговорить дальнейшее укрепление узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также региональную и международную повестку. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Си Цзиньпин, КНР, КНР, Узбекистан, Узбекистан



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