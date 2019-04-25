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Активный диалог: Мирзиеев встретился с Лукашенко в Пекине

Активный диалог: Мирзиеев встретился с Лукашенко в Пекине

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Лидеры республик обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей и выразили готовность развивать двусторонее сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает официальный сайт президента Узбекистана. 

Активный диалог: Мирзиеев встретился с Лукашенко в Пекине
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Активный диалог: Мирзиеев встретился с Лукашенко в Пекине

Президенты рассмотрели ход реализации предыдущих договоренностей и отметили динамичный рост товарооборота между странами. На данный момент успешно реализуется сотрудничество в области науки, технологий и образования. Успешно реализуются проекты с ведущими белорусскими компаниями в различных отраслях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Президенты обсудили международную и региональную повестку дня, а также отметили, что прошлогодний визит Лукашенко в Узбекистан открыл новую страницу в истории двусторонних отношений и вывел сотрудничество между республиками на новый уровень.

В этом году Шавкат Мирзиёев намерен впервые посетить Беларусь. По словам посла Узбекистана в Минске Насирджана Юсупова, обе стороны тщательно готовятся.

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Теги:
переговоры, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко, Беларусь



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