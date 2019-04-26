Узбекистан и Казахстан провели переговоры о демаркации границы

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Казахстан и Узбекистан продолжают работу над демаркацией границы, сообщает МИД Узбекистана.

На днях в Гулистане состоялось заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана.

"Были проведены совместные полевые обследования, а также стороны обменялись предложениями по прохождению демаркационной линии на отдельных участках государственной границы в пределах Ташкентской и Джизакской областей по смежеству с Туркестанской областью Казахстана", - говорится в сообщении.

Следующее заседание состоится уже в Казахстане.

Напомним, в прошлом году в ноябре в городе Алматы прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

Почти весь 2018 год Узбекистан и Казахстан вели совместную работу по описанию спорных участков границы, которые ранее были камнем преткновения для двусторонних отношений. В августе они описали два участка – Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.