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КПП на Узбекской границе

Узбекистан и Казахстан провели переговоры о демаркации границы

© Flickr / joepyrek_01
Политика
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В ходе переговоров были проведены совместные полевые обследования.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Казахстан и Узбекистан продолжают работу над демаркацией границы, сообщает МИД Узбекистана.

На днях в Гулистане состоялось заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана.

"Были проведены совместные полевые обследования, а также стороны обменялись предложениями по прохождению демаркационной линии на отдельных участках государственной границы в пределах Ташкентской и Джизакской областей по смежеству с Туркестанской областью Казахстана", - говорится в сообщении.

Следующее заседание состоится уже в Казахстане.

Напомним, в прошлом году в ноябре в городе Алматы прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

Почти весь 2018 год Узбекистан и Казахстан вели совместную работу по описанию спорных участков границы, которые ранее были камнем преткновения для двусторонних отношений. В августе они описали два участка – Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.

Теги:
госграница, граница, демаркация, Узбекистан, узбекистанка, Казахстан, Казахстан



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