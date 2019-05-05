Защита прав и борьба с коррупцией: как прошло заседание Сената Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан провел пленарное заседание на котором были рассмотрены 23 вопроса и 8 законов, сообщает МИД республики. В работе заседания приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, представители отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Заседание вел Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Йулдошев.

Одним из первых выступил Генеральный прокурор Республики Узбекистан.

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Он дал экспертную оценку по работе ведомства в 2018 году. В результате принятых мер в отчетном году преступность в республике снизилась на 33,5% по сравнению с предыдущим годом. Оказана адресная помощь 28807 семьям, решены проблемы более 400 тысяч граждан.

По данным Всемирной организации «Global law and order» Узбекистан в рейтинге самых безопасных государств мира занял 5-место.

Также оказывается помощь по защите прав и интересов предпринимателей, ведется борьба с коррупцией и теневой экономикой.

Также говорилось, что по некоторым направлениям деятельности необходимо дальнейшее усиление прокурорского надзора.

Затем члены верхней палаты парламента заслушали отчет о деятельности Счетной палаты Республики Узбекистан.

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Деятельность палаты в прошлом году была направлена на выявление ресурсов по формированию Государственного бюджета и увеличению его доходов, а также исполнение инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение.

В Государственный бюджет дополнительно взыскано доходов в размере 4,7 трлн. сумов с юридических и физических лиц. Принято более 30 нормативно-правовых актов и протоколов.

Отмечалась также необходимость разработки предложений по выявлению и устранению системных недостатков, препятствующих полному и эффективному исполнению государственных и территориальных программ социально-экономического развития. По итогам обсуждения принято соответствующее постановление Сената.

Далее представил свой отчет хоким Ташкентской области.

В 2018 году объем валового территориального продукта области достиг 38,3 трлн. сумов, рост по отношению к 2017 году составил 106,4%. В 2017–2018 годы реализовано 2418 проектов общей стоимостью более 7 трлн. сумов, создано свыше 29 тысяч новых рабочих мест. За счет запуска новых проектов в сферах обслуживания и сервиса, а также в сельском хозяйстве в 2018 году организовано более 4 тысяч рабочих мест.

Отмечались мероприятия по привлечению новых инвестиций в экономику, поддержка предпринимателей. Активная работа ведется по программам “Благоустроенное село”, “Благоустроенная махалля” и государственной программы “Молодежь – наше будущее”. В 2018 году 229 молодым людям выделено льготных кредитов в размере 28,7 млрд. сумов, создано более 830 новых рабочих мест.

Вместе с тем, в Ташкентской области имеется немало проблем и недостатков, негативно влияющих на развитие территорий и повышение эффективности работы местных Кенгашей народных депутатов.

Так, в 46% многоэтажных домов, расположенных в отдаленных от районных центров территориях, вышли из строя отопительные системы. В 80% квартирах многоэтажных домов отопительные батареи не подключены к соответствующей системе.

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Сенат Олий Мажлиса рассмотрел также и другие вопросы и вынес соответствующие постановления.

В ходе пленарного заседания сената рассмотрел 23 вопроса, в том числе 8 законов. С полным списком вопросов и постановлений вы можете ознакомиться по ссылке.

Одобренные сенаторами законы Республики Узбекистан направлены на дальнейшее укрепление правовых основ всех сфер общества и обеспечение последовательной реализации реформ и преобразований, а также развитие международного сотрудничества.