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Состоялись переговоры по определению узбекско-туркменской границы

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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По итогам переговоров главы делегаций подписали соответствующий протокол.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, сообщает МИД республики.  Переговоры проходили с 29 по 5 мая. 

Рабочие группы Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном рассмотрели обсудили результаты измерительных полевых работ и поделились друг с другом топографо-геодезическими данными. Был подведен предварительный подсчет баланса земель и разработан проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграниц.

Пограничный столб. Таджикско-афганская граница.
© Sputnik / Амир Исаев
Узбекистан и Таджикистан согласовали работы по демаркации границы
Для подготовки карт группы решили провести аэрофотосъёмочных работы. В сообщении отмечается, что встреча традиционно прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Напомним, что Казахстан и Узбекистан продолжают работу над демаркацией границы. В ходе переговоров были проведены совместные полевые обследования.

Теги:
пограничные зоны, пограничники, Узбекистан, Туркменистан, демаркация, граница



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