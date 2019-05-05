Состоялись переговоры по определению узбекско-туркменской границы

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В городе Ургенч состоялась встреча между делегациями Узбекистана и Туркменистана, сообщает МИД республики. Переговоры проходили с 29 по 5 мая.

Рабочие группы Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном рассмотрели обсудили результаты измерительных полевых работ и поделились друг с другом топографо-геодезическими данными. Был подведен предварительный подсчет баланса земель и разработан проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграниц.

© Sputnik / Амир Исаев Узбекистан и Таджикистан согласовали работы по демаркации границы

Для подготовки карт группы решили провести аэрофотосъёмочных работы. В сообщении отмечается, что встреча традиционно прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Напомним, что Казахстан и Узбекистан продолжают работу над демаркацией границы. В ходе переговоров были проведены совместные полевые обследования.