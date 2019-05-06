Мирзиёев направил Путину соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил Президенту Российской Федерации соболезнования в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава республики выразил слова глубокого сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Стоп-кадр видео очевидца Следственный комитет сообщил о 41 погибшем в Шереметьево

Ранее сообщалось, что самолёт компании "Аэрофлот" Москва-Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево". Самолет экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей. В результате чрезвычайного происшествия погиб 41 человек.