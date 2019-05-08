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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте.

Шавкат Мирзиёев принял поздравления с 9 Мая от Владимира Путина

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (162)
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Президент Российской Федерации отправил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с наступающим праздником, сообщает сайт президента РФ.

Глава российского государства отметил, что в день великого праздника мы все должны помнить о героизме наших соотечественников, которые не только защищали свободу родной земли, но и спасли от фашистской агрессии весь мир.

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", – отметил Владимир Путин.

Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
© Sputnik /
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Также поздравления получили лидеры и граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины.

Всем ветеранам и труженикам тыла президент РФ пожелал здоровья, мира и благополучия и выразил им слова глубокой благодарности.

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (162)
Теги:
поздравление, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, День Памяти и Почестей, 9 мая, вторая мировая война, ВОВ



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