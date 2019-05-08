Шавкат Мирзиёев принял поздравления с 9 Мая от Владимира Путина

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с наступающим праздником, сообщает сайт президента РФ.

Глава российского государства отметил, что в день великого праздника мы все должны помнить о героизме наших соотечественников, которые не только защищали свободу родной земли, но и спасли от фашистской агрессии весь мир.

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", – отметил Владимир Путин.

© Sputnik / Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Также поздравления получили лидеры и граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины.

Всем ветеранам и труженикам тыла президент РФ пожелал здоровья, мира и благополучия и выразил им слова глубокой благодарности.

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