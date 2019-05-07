В память о Великой Победе: акция "Бессмертный полк" пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Ташкентцы 9 мая, в День памяти и почестей, пройдут колонной от комплекса "Братские могилы" до Вечного огня на площади Мустакиллик. Об этом сообщается на странице акции "Бессмертный полк в Ташкенте" в Facebook.

Колонна будет двигаться исключительно по тротуарам и пешеходным дорожкам. В публикации отмечается: участникам мероприятия следует игнорировать призывы выйти на проезжую часть или перейти дорогу на красный свет, если таковые будут иметь место. Организаторы посоветовали снять провокатора на видео и сообщить о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

Facebook / Акция "Бессмертный Полк" в Ташкенте В Ташкенте 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

Построение колонны начнется в 10:00 за левой лестницей в верхней части комплекса.

Facebook / Акция "Бессмертный Полк" в Ташкенте В Ташкенте 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

"Присоединяться к колонне можно сзади на любом участке ее движения. Впереди колонны не становимся, — говорится в публикации. — Колонна будет двигаться медленно, так что никто не отстанет".

Facebook / Акция "Бессмертный Полк" в Ташкенте В Ташкенте 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

Примерное время прибытия на площадь Мустакиллик — 12:38.

Организаторы отмечают, что проведение мероприятия поддержал хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев. Также они опираются на постановление президента республики, в котором говорится, что обеспечение широкого празднования Дня памяти и почестей должно стать первоочередной задачей государственных и общественных организаций, делом совести и долгом всех граждан Узбекистана, а также призыв Минздрава к населению о повышении уровня физической активности.

В прошлом году в столице прошла импровизированная акция "Бессмертный полк". Тогда в мемориальном комплексе "Братские могилы", где захоронены солдаты Великой Отечественной войны, собрались сотни людей — с портретами родственников-фронтовиков и цветами.

"Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".

Акция охватывает более 80 государств и территорий.