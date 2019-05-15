Заместитель губернатора штата генерал Дженсон Бойлз отметил важность расширения обмена опытом между вооруженными силами Узбекистана и США.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Делегация США посетила Академию Вооруженных сил Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Четырнадцатого мая с официальным визитом в Узбекистан прибыла делегация во главе с губернатором штата Миссисипи Филом Брайаном.

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Высокопоставленные зарубежные гости из числа представителей администрации штата Миссисипи, предприятий и компаний, ведущих свою деятельность в области торговли, инноваций, промышленности, сельскохозяйственной и образовательной отрасли, ознакомились с инфраструктурой и учебно-материальной базой академии, которая является центром военной науки и ведущим высшим военным образовательным учреждением страны.

Также гости провели беседы с профессорско-преподавательским составом.

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В частности, представители делегации ознакомились с деятельностью в академии сотрудника Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа К. Маршалла профессора Грегори Глисона.

Отметим, что профессор Грегори Глисон начиная с ноября 2018 года успешно проводит учебные курсы по международной безопасности в Академии Вооруженных сил Узбекистана.

Также гости побывали в музее истории академии: осмотрели учебные классы, информационно-ресурсный центр и созданные бытовые условия для курсантов.

Командующий Национальной гвардией штата Миссисипи – заместитель губернатора штата генерал Дженсон Бойлз, который присутствовал в составе делегации, выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества и удовольствие от очередного визита в страну.

Он отметил важность расширения обмена опытом между вооруженными силами Узбекистана и США.

Напомним, что генерал Дженсон Бойлз в сентябре прошлого года уже приезжал с официальным визитом в Узбекистан.