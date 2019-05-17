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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином

МИД Таджикистана: мы с Узбекистаном долго шли к стратегическому партнерству

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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Договор о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Узбекистаном был заключен 17 августа 2018 года.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Таджикистан и Узбекистан обменялись ратификационными грамотами по договору о стратегическом партнерстве между двумя странами, передает РИА Новости.

В Душанбе главы МИД Таджикистана и Узбекистана Сироджиддин Мухриддин и Абдулазиз Камилов подписали соответствующий протокол.

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Пресс-служба президента Таджикистана
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"Теперь мы действительно стали стратегическими партнерами, к этому мы шли долго, наши народы заслужили это", - сказал после подписания документа министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

В договоре обозначено для чего устанавливается долгосрочное и устойчивое партнерство, стратегические направления двустороннего взаимодействия, нацеленного на обеспечение взаимной безопасности, противодействие глобальным угрозам и вызовам, укрепление региональной стабильности, расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. 

Теги:
Ташкент, Душанбе, Узбекистан, Таджикистан



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